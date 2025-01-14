Yalova'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 2 Yaralı
Yalova - İzmit kara yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Yalova'da kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
YALOVA - Yalova'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı şeride geçerek takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Yalova istikametinde giden hafif ticari araç kontrolden çıkarak yolu bölen bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.