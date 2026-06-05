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Yalova'da 9 yaşındaki çocuk deniz kıyısında ölü bulundu

Yalova'da 9 yaşındaki çocuk deniz kıyısında ölü bulundu
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Yalova'da dün kaybolan 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Gezek, Akasya Plajı'nda deniz kıyısında ölü olarak bulundu. Ailenin 4 ay önce Şanlıurfa'dan Yalova'ya taşındığı öğrenildi.

Yalova'da kayıp olarak aranan 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Gezek, deniz kıyısında ölü şekilde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akasya Plajı'nda kıyıya bir çocuk cesedi vurduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cansız bedenin, dün kayıp başvurusu yapılan Yusuf Gezek'e (9) ait olduğu tespit edildi. Bölgede savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. İncelemenin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Boğulduğu tahmin edilen Yusuf Gezek'in ailesinin yaklaşık 4 ay önce Şanlıurfa'dan Yalova'ya taşındığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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