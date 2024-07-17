Yalova'da hafif ticari araç park halindeki otomobillere çarptı
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, biri park halinde olan 2 otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, biri park halinde olan 2 otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Yalova Çınarcık Esenköy Liman Mahallesi Yalova Caddesi üzerinde maddi hasarlı kaza meydana geldi. Çınarcık istikametinden gelen 77 DL 601 plakalı hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki 34 COF 568 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan devrilen hafif ticari araç Armutlu istikametinden gelen 41 VN 269 plakalı otomobile vurdu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. - YALOVA