Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu

Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu
Yalova'da feribot iskelesi açıklarında su yüzeyinde bulunan kadın cesedi, deniz polisi tarafından çıkarıldı. Olayla ilgili kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Yalova'da feribot iskelesi açıklarında su yüzeyinde bulunan kadın cesedi, deniz polisi tarafından çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bulunan İDO Feribot İskelesi açıklarında deniz yüzeyinde bir cesedi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Denizden çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

35-40 yaşlarında olduğu tahmin kadının kimlik tespit çalışması devam ediyor. - YALOVA

