Yalova'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği Özel Harekat Polisi destekli operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyette bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, operasyonla ilgili sosyal medya yaptığı açıklamada, "'Aynı yöntemle farklı sonuçlar almak mümkün değil' demiş, bu doğrultuda yeni bir stratejiyle kendimize yeni hedefler koymuştuk. Yürüttüğümüz çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu 3 şahıs, Özel Harekat destekli operasyonla yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş; şahısların tamamı tutuklanmıştır. Başarılı çalışmaları dolayısıyla Emniyet Teşkilatımıza ve sürece verdikleri destek ve işbirlikleri için Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum" dedi. - YALOVA