Yalova'da aracın çarptığı ayı telef oldu

Yalova- Bursa kara yoluna inen ayı aracın çarpması sonucu telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Yalova - Bursa kara yolu kenarındaki cansız şekilde yerde yatan ayıyı fark eden vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler ayının kara yolundan geçen bir aracın çarpması sonucu öldüğünü tespit edildi. Ayıyı bölgeden alan ekiplerin daha sonra gömdükleri öğrenildi. - YALOVA