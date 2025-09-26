Haberler

Yalova'da adliye önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Yalova'da adliye önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Yalova'da adliye önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Yalova'da adliye önünde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Saldırgan kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalova'da adliye önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Saldırgan ise polis tarafından kaçmak isterken yakalandı. Alınan bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Yalova Adliyesi önünde silahlı saldırı olayı yaşandı. Bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi bacağından yaralandı.

KAÇAN SALDIRGAN POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI

Saldırgan ise olaydan sonra kaçtı. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Bahçesi'ne kaçan saldırgan polisin operasyonuyla yakalandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili titiz bir soruşturma başlattı. Ölen şahsın kimliğinin tespiti ve olayın sebebiyle ilgili araştırma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
