Yalova'da Abartı Egzozlu Kamyona 11 Bin Lira Ceza

Yalova'da polis denetiminde kumandayla kontrol edilen abartı egzoz sistemi bulunan ve muayenesi olmayan kamyonun sürücüsüne toplamda 11 bin 434 lira idari para cezası kesildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından Çiftlikköy ilçesi Taşköprü Yol Kontrol Noktası'nda yapılan denetimlerde, R.Y. isimli sürücünün sevk ve idaresindeki 35 plakalı kamyonda, düğme sistemi ile abartı egzoz takıldığı ve aracın muayenesinin bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye, mevzuata aykırı teknik değişiklik, çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkarmadan 9 bin 267 lira, muayenesiz araçla trafiğe çıkma maddesinde ise 2 bin 167 lira idari para cezası kesildi. - YALOVA