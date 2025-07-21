Yalova'da 2014'ten Beri Aranan Şüpheli Yakalandı

Yalova'da 2014'ten Beri Aranan Şüpheli Yakalandı
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Yalova Emniyeti, 2014 yılından bu yana aranan ve dolandırıcılık suçlarından 21 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.N.'yi yakaladı. Zanlı, gözaltına alındıktan sonra Kandıra Cezaevi'ne teslim edildi.

Yalova'da polis, 2014 yılından bu yana aranan ve 21 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 21 ayrı dosyadan toplam 21 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2014 yılından bu yana aranan M.N.'yi yakaladı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin titiz ve kararlı çalışmaları sonucunda Çiftlikköy ilçesindeki adreste gözaltına alınan zanlı Kandıra Cezaevi'ne teslim edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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