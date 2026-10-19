Yalova Çiftlikköy'de kenevir operasyonunda 1 uçaksavar mühimmatı ele geçirildi

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Burhaniye köyündeki ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine 5 ayrı adreste arama gerçekleştirildi. Aramalarda 7 kök kenevir bitkisi, 15 gram kenevir tohumu, 1 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, farklı çaplarda toplam 113 fişek ve mühimmat, 1 uçaksavar mühimmatı ile 1 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheliler R.K. ve E.Ü. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, F.K. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı