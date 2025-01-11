Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yalnız yaşayan Muzaffer Alakuş evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yaşayan Muzaffer Alakuş'un evinden gelen kötü koku nedeniyle apartman komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Alakuş'u hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz adamın günler önce hayatını kaybettiği belirlendi. Muzaffer Alakuş'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Muzaffer Alakuş'un ölüm haberini alan kızı fenalık geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.