Balıkesir'in Edremit ilçesinde hırsızlar, polisin kısa sürede olay yerine gelmesiyle panikleyerek çalmak istedikleri motosikleti bırakarak kaçtı. Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

Yakalanacağını anlayan hırsızlar motosikleti bırakıp kaçtı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde hırsızlar, polisin kısa sürede olay yerine gelmesiyle panikleyerek çalmak istedikleri motosikleti bırakarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, olay gece Kadıköy Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletinin çalındığı gören kişi, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ekibi sevk edildi. Motosikleti çalan kişiler ile polis arasında kovalamaca yaşanırken, havaya da ateş edildi. Motosikleti bırakan kişi yada kişiler, mezarlık yönü zeytinlikler arasında karanlıktan faydalanarak kaçtılar. Olayla ilgili polisin soruşturması sürdüğü öğrenildi.