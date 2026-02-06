Haberler

Yağmur suyu mazgalı hırsızlığına gözaltı

Yağmur suyu mazgalı hırsızlığına gözaltı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yağmur suyu mazgalı çalan bir şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yağmur suyu mazgalı hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Tekkeköy ilçesine bağlı Asarağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan yağmur suyu mazgalının çalınması üzerine çalışma başlatan Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlının C.Ö. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
