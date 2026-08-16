Osmaniye'de Yağışlı Yolda Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı

Osmaniye'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi-Osmaniye istikametinde otoyolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 NZ 179 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı