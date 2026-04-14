Patnos'ta yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan yağışlı hava, kayganlaşan yolda bir trafik kazasına yol açtı. Olayda iki kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı