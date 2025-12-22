Haberler

Yaralı sürücünün 'ayağım' feryadı yürek burktu

Balıkesir'de yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü, 'ayağım' diyerek yardım istedi.

Balıkesir'in Bandırma istikametinden Karacabey yönüne seyir halinde olan 16 FCE 95 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Yaralanan sürücünün 'ayağım' diyerek yardım istemesi yürekleri burktu.

Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince, kaza yaptı. Kaza sonucu, sürücü kapısında hasar meydana geldi. Olay yerine 112 sağlık ve itfaiye kurtarma ekipleri geldi. Yaralı sürücünün olay yerinde "ayağım" diyerek yardım istemesi yürekleri burktu.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde sürücünün ayağında kırık olduğu belirlendi. M.D., ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı





