Yağışlara dayanamayan istinat duvarı yıkıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol kenarındaki istinat duvarı yağışlara dayanamayarak yıkıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta-Diyarbakır Karayolu Ballı Köyü mevkiinde, yoğun yağışların etkisine dayanamayan istinat duvarı yıkıldı.

Yaklaşık iki haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle karayolu üzerinde bulunan duvar çökerken, yolun iki şeritten biri kapandı. Meydana gelen olayda ölen yada yaralanan olmazken trafiğe kapanan şeritin yeniden açılması için çalışma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı