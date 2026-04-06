İstanbul merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 51 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sahte belgelerle ikamet izni temin eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 51 zanlı gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirildi.

Türkiye'de bulunan yabancılara sahte belgelerle ikamet izni alındığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda toplam 51 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Birden fazla ihbardan yola çıkan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik" ve "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçlarına ilişkin soruşturmada, elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan ön araştırmada ve incelemelerde, sahte belgelerle ikamet izni alındığını tespit edildi.

Soruşturmaya konu şebeke üyelerinin, ikamet izni başvuruları sırasında ibraz edilen belgeler üzerinde tahrifat yapmak, tamamen sahte belgeler düzenlemek veya sahte içerikli taahhütnameler hazırlamak suretiyle göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri anlaşıldı. Dosyalarda yer alan söz konusu belgelerin ilgili kurumlardan resmi yazışmalar yoluyla teyit edilmesi neticesinde sahte oldukları belirlendi. Soruşturma kapsamında, usulsüz olarak temin edildiği tespit edilen 441 farklı ikamet izni belirleyen polis, söz konusu izinlerin iptal işlemleri ve ilgili kişilerin tamamının sınır dışı edilmesi için işlemler başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda şüphelilere bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Türkiye'de bulunan yabancılara sahte belgelerle ikamet izni temin eden şebekeye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda toplam 51 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan şüpheliler ile ilgili tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
