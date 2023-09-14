Yabancı Uyruklu Tarım İşçileri Servis Midibüsünü Kundakladı

ADANA'da, yabancı uyruklu tarım işçileri, şoförüyle tartıştıkları servis midibüsünü kundakladı.

Olay, öğle saatlerinde, Karataş-Tuzla kara yolunda meydana geldi. Suriye uyruklu tarım işçileri ile servis şoförü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bazı kişiler, 63 plakalı midibüsü kundakladı. Midibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı. Araca zarar veren kişiler de daha sonra bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Midibüs, kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, midibüsü yakarken cep telefonuyla da görüntüleyen kişiler, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.