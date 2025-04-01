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Volkan Konak'ın şarkısını seslendiren Bülent Ersoy: Sıra bende

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KKTC'de sahne alan sanatçı Bülent Ersoy, Ferman Toprak ile 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak'ı andı. Konak'ın şarkısını seslendirirken gözyaşlarına boğulan diva, "Sıra bende" dedi.

KKTC'deki konseri esnasında sahnede kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Volkan Konak'ın vefatı Türkiye'yi yasa boğdu. KKTC'de sahne alan sanatçı Bülent Ersoy, Ferman Toprak ile Konak'ı andı.

"SIRA BENDE"

    Bülent Ersoy ile Ferman Toprak sahnede Volkan Konak'ın "Cerrahpaşa" şarkısını okurken gözyaşlarına boğuldu. Şarkıyı seslendiren Ersoy, "Sıra bende" dedi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konak'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporunda belli olacak.

    MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

    Volkan Konak için bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende eşi Selma Konak'ın "Volkan nasıl yaptın bana bunu" diyerek feryat ettiği anlar yürekleri dağladı. Sanatçının büyük kızı Şimal Konak törende baygınlık geçirdi. Yağmurlu havaya rağmen cenaze töreninde izdiham oluştu. Volkan Konak'ın cenazesi yarın memleketi Trabzon Maçka'da aile kabristanında babasının yanına defnedilecek.

    Volkan Konak'ın şarkısını seslendiren Bülent Ersoy: Sıra bende
    Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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    Yorumlar (1)

    Haber YorumlarıHad Bildiren:

    Allah gecinden versin sevgili diva seni çok seviyoruz… sen ki sarayın onur konuğusun. resepsiyonlarda yerin hep baş köşelerde görüyoruz hep görmek isteriz…

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