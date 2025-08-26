Viranşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir'e bağlı kırsal Büyük Mutlu Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Seydi Yavuklu (48) ile yeğeni Halil Y. (16) silahla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Seydi Yavuklu, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA