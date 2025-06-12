Viranşehir'de Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Viranşehir'de Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri, ruhsatsız silahların bulunduğu adreslere düzenlediği operasyonda 19 zanlıyı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, samanlık, kayalık alan ve elektrikli süpürge makinesinin içerisine gizlenmiş çok sayıda silah buldu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 19 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda 6 adet uzun namlulu piyade tüfeği, 15 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 45 adet şarjör, bin 67 adet farklı çap ve ebatlarda mermi ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den vatandaşlarına uyarı: Irak'a seyahat etmeyin

ABD vatandaşlarını açık açık uyardı: O ülkeye seyahat etmeyin
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Sahipsizler'de tartışmalı sahne

Sahipsizler'de tartışmalı yatak sahnesi
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
Sahra Işık ve İdris Aybirdi çiftinin ilk çocukları dünyaya geldi

Terapiyle kurtardıkları evlilik, bebekle taçlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.