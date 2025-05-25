Virajda Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Virajda Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Denizli'de iki motosiklet sürücüsü, viraja hızlı girerek kafa kafaya çarpıştı. 18 yaşındaki Arda Aldaş hayatını kaybederken, diğer sürücü Ekrem Akbaş ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Virajda birbirini fark etmeyen motosikletler kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 ağır yaralı

DENİZLİ - Denizli'de viraja hızlı giren ve birbirini göremeyen iki genç motosiklet sürücüsü kafa kafaya çarpışma sonucu 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Diğer motosiklet sürücüsü ise hastanede yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza, Pamukkale ilçesi İzmir-Isparta bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde arkadaşından aldığı motosiklet ile ters yönden gelerek viraja hızlı giren Arda Aldaş idaresindeki 20 AHR 391 plakalı motosiklet, seyir halinden viraja girmek isteyen arkadaşı Ekrem Akbaş idaresindeki 20 AGS 711 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü savrulurken motosikletler hurdaya döndü. Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri olay yerinde Arda Aldaş ve Ekrem Akbaş'ı ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Pamukkale Üniversite Hastanesine sevk etti. Arda Aldaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Arkadaşı Ekrem Akbaş'ın ise vücudunun fark noktalarında 7 kırığın olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Genç motosiklet sürücüsü Arda Aldaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Arda Aldaş'ın cenazesi, yarın memleketi Uşak Eşme Karaahmetli köyünde toprağa verileceğı öğrenildi.

Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - 3.Sayfa
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