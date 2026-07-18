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Vietnam'da sel felaketi: 4 ölü, 7 yaralı, 4 kayıp

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Vietnam'ın Lai Chau eyaletinde Muong Than köyünü vuran ani selde 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı, 4 kişi kayboldu. Yollar, elektrik şebekeleri ve evlerde hasar oluştu, 238 hektar tarım arazisi sular altında kaldı.

Vietnam'ın Lai Chau eyaletinde bir köyü vuran ani selde 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı, 4 kişi kayboldu.

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'ın kuzeyindeki Lai Chau eyaletinin dağlık kesiminde etkili olan şiddetli yağış, sele yol açtı. Muong Than köyünü vuran sel sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı, 4 kişi ise kayboldu. Yollar, elektrik şebekeleri ve evlerde büyük hasar meydana geldi. Bölgedeki 238 hektarlık tarım arazisi de sular altında kaldı. Meteoroloji ajansı, Vietnam'ın kuzeyindeki bölgelerde bugün de yoğun yağış beklendiğini belirterek ani sel ve toprak kayması riskine karşı uyarıda bulundu.

Vietnam'da Temmuz-Eylül ayları arasındaki en yoğun yağışlı dönemde şiddetli fırtınalar ve seller meydana geliyor. Hükümet verilerine göre geçtiğimiz yıl ülkede çoğunlukla sel olmak üzere doğal afetlerde 489 kişi yaşamını yitirdi. - LAO CAI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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