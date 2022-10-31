Vicdansız baba 1,5 aylık kızını parkta ölüme terk etti 3. Sayfa Haberleri Malatya'da bir baba 1,5 aylık kız çocuğunu parka bırakarak ölüme terk etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye intikal eden ekipler, küçük çocuğu yetiştirme yurduna bırakırken, vicdansız baba olaydan 3 hafta sonra yakalandı. Üç hafta önce kent merkezinde bulunan Sümer Park'ta 22.00 sıralarında meydana gelen olayda park içerisinde battaniyeye sarılı ağlayan bir çocuğu görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. KÜÇÜK ÇOCUK YETİŞTİRME YURDUNA TESLİM EDİLDİ İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler 1,5 aylık olduğu belirlenen kız çocuğunu yetiştirme yurduna teslim ederken, olayla ilgili çalışma başlatan ekipler parka çocuğu bırakan şahsın baba A.B. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.B.'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya 3. Sayfa Haberler

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