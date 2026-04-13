Vezirköprü'de uyuşturucu ile mücadele: 2 kişi tutuklandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 380 gram sentetik kannabinoid, 157 adet sentetik ecza hapı, 3 gram skunk maddesi, 3 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu imalatında kullanılan sıvı madde ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şahıstan B.K., A.C.K. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.K. ve M.E.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı