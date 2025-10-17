Veterinere cinsel istismar ve cinayet cezası
Sahiplendiği köpeklere cinsel istismarda bulunup öldürdüğü iddiasıyla yargılanan doktor Muhammet Mustafa Duman, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa