Venezuela İçişleri Bakanı: "ABD'nin saldırılarında 100 kişi hayatını kaybetti"

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymak amacıyla düzenlediği saldırılar sonucunda 100 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Cabello, saldırının 'barbarca ve insanlık dışı' olduğunu vurguladı.

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyduğu saldırılar sırasında 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD'nin 3 Ocak Cumartesi günü Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymak için gerçekleştirdiği saldırıların bilançosunu açıkladı. İçişleri Bakanı Cabello, saldırılarda 100 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Cabello, baskın sırasında Maduro'nun bacağından, eşi Cilia Flores'in ise başından yaralandığını aktardı. ABD askeri saldırısını "barbarca, aşağılık ve insanlık dışı" şeklinde nitelendiren Cabello, çok sayıda masum insanın zarar gördüğünü belirtti.

Karakas yönetimi daha önce ölenlerin sayısını açıklamamıştı. Venezuela ordusu, ABD'nin saldırılarında 23 askerin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Küba hükümeti ise Venezuela'da görev yapan 32 Küba askeri ve polis memurunun da yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
