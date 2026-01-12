Haberler

Venezuela'da 41 mahkum serbest bırakıldı

Güncelleme:
Venezuela'da geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, uluslararası baskılar sonucunda 41 siyasi mahkumu serbest bıraktı. İnsan hakları örgütü Foro Penal, yapılan affın detaylarını paylaştı.

Venezuela'da insan hakları örgütü Foro Penal tarafından yapılan açıklamada, ülkede tutuklu bulunan 41 mahkumun serbest bırakıldığı belirtildi.

Venezuela'da geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez hükümeti, yerli ve yabancı uyruklu çok sayıda siyasi mahkumu affetti. Venezuela'da insan hakları örgütü Foro Penal tarafından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde 24 mahkum serbest bırakıldı. Açıklamada, Delcy Rodriguez'in göreve gelmesinden bu yana 41 mahkumun özgürlüğüne kavuştuğu aktarıldı.

Mahkumların serbest bırakılma süreci

Venezuela'da insan hakları örgütleri ve uluslararası kurumlar, uzun süredir siyasi mahkumların serbest bırakılmasını talep ediyordu. Geçici Başkan Delcy Rodriguez, bu talepleri olumlu yanıtlayarak, serbest bırakılmaların "barışçıl şekilde bir arada yalama" ya da "barışı pekiştirme" olarak tanımladı. ABD Başkanı Donald Trump ise serbest bırakılmaların ABD'nin isteği üzerine gerçekleştirildiğini söyledi. - KARAKAS

