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Vatandaşın dikkati intihar girişimini önledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Vatandaşın dikkati intihar girişimini önledi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde intihar girişimini bir vatandaşın dikkat ve kıvraklığı önledi, izleyenler intiharı önleyen vatandaşı alkışladı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde intihar girişimini bir vatandaşın dikkat ve kıvraklığı önledi, izleyenler...

Vatandaşın dikkati intihar girişimini önledi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde intihar girişimini bir vatandaşın dikkat ve kıvraklığı önledi, izleyenler intiharı önleyen vatandaşı alkışladı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde intihar girişimini bir vatandaşın dikkat ve kıvraklığı önledi, izleyenler intiharı önleyen vatandaşı alkışladı.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Şarkışla ilçesi Belediye binası içerisinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir vatandaş belediye binası içerisinde kendini İkinci kattan aşağı atmak istedi. Durumu görenler hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ismi belirlenemeyen vatandaşı ikna etmek için uzun uğraşlar verdi. Bir türlü ikna olmayan vatandaşı bina içerisinde bulunan başka bir vatandaş kıvrak hareketiyle atlamak istediği yerden uzaklaştırmayı başardı. İntihara kalkışan vatandaşı kurtaran kahraman vatandaş çevredekiler tarafından alkışlandı. İntihara kalkışan adam ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bardak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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