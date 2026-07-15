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Muş'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Muş'ta kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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Muş'un Varto ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Muş'un Varto ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Varto ilçesine bağlı Gümgüm Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen kamyon ile otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, kamyon ise şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan Sadi Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta sıkışan Hasan Özel ise sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ise Varto Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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