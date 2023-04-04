Vanlı esnafın yoğun duman altında malzeme kurtarma telaşı

Van'da bulunan Büyük Halk Pazarı'nda çıkan yangın kontrol altına alınırken, esnaf ise yoğun duman altında iş yerlerinde zarar görmeyen malzemelerini kurtarmanın telaşına düştü.

Alınan bilgilere göre, yangın, saat 08.45 civarında Hastane Caddesi üzerindeki Büyük Halk Pazarı'nda bulunan dükkanlarda çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangında onlarca iş yeri zarar gördü. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Bu sıra dükkanına giren esnaf ise yoğun duman altında zarar görmeyen malzemelerini kurtarmaya çalıştı. Esnaf kurtardığı malzemelerini dışarıda bekleyen nakliye araçlarına yükledi.

Yangından malzemeleri zarar gören esnaf, birikimlerinin yangından etkilendiğini belirterek yetkililerden yardım istedi. - VAN