Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonları bahane eden terör sempatizanları Van ve Ağrı'da sokakları karıştırdı. İzinsiz gösterilere polis müdahale ederken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
- Suriye'de 15 günlük ateşkes süreci uygulanıyor.
- Ağrı'da izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyenlere polis müdahale etti ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.
- Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere polis engel oldu ve müdahale edildi.
Suriye ordusunun özellikle Haseke'de terör örgütü YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonların ardından ateşkes sağlandı. Suriye'de 15 günlük ateşkes süreci uygulanırken, Van ve Ağrı'da YPG'ye yapılan operasyonları bahane eden terör sempatizanları sokaklara çıktı.
AĞRI'DA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA
Ağrı'da izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen polis izin vermedi. Çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale ederken çok sayıda kişi gözaltına alındı.
VAN'DA İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS ENGELİ
Van'da da benzer görüntüler kaydedildi. Çok sayıda kişi yürüyüş yapmak isterken polis engel oldu. İzinsiz yürüyüşe müdahale edildi.
Kaynak: Haberler.com / 3. Sayfa