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Van-Özalp karayolunda tır ile İran plakalı minibüs çarpıştı, 9 kişi öldü

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Van-Özalp karayolunun 49. kilometresinde saat 19.30 sıralarında tır ile İran plakalı yolcu minibüsü çarpıştı; kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Van Valisi Ozan Balcı kaza bölgesine gelerek bilgi aldı.

Van-Özalp karayolunda tır ile İran plakalı yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Van-Özalp karayolunun 49. kilometresinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır ile İran plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede kazada 5'i kadın, 4'ü erkek olmak üzere toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3'ü kadın, 2'si erkek 5 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Van Valisi Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ile birlikte kaza bölgesine gelerek, bilgi aldı. Vali Balcı yaptığı açıklamada, "Trafik ekiplerimizin yaptığı ilk tespitler ve arkadaşlarımızın aktardığı bilgilere göre, yoğun yağış ve yolun kaygan olması nedeniyle bir tır ile yolcu minibüsü çarpıştı. Maalesef kazada 5'i kadın, 4'ü erkek olmak üzere 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3'ü kadın, 2'si erkek olmak üzere 5 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralıların hastanede ilk tıbbi müdahaleleri yapılıyor. Kazanın duyulmasının hemen ardından emniyet ve jandarma birimlerimiz, ambulanslarımız, sağlık ekiplerimiz, itfaiye ve diğer ilgili birimlerimiz olay yerine intikal etti" dedi.

Yapılan ilk tespitlere göre kazanın yoğun yağış ve yolun kaygan olmasının etkisiyle meydana geldiğini dile getiren Balcı, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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