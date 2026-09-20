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Van'ın Özalp'inde devrilen traktör nedeniyle 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı

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Van'ın Özalp'inde devrilen traktör nedeniyle 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı
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Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eski Emek Mahallesi'nde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi; yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Eski Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktörün seyir halinde iken devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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