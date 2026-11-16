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Van'ın Edremit ilçesinde takla atan otomobilde 1 kişi hafif yaralandı

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Van'ın Edremit ilçesinde takla atan otomobilde 1 kişi hafif yaralandı
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Van'ın Edremit ilçesine bağlı Erenkent Mahallesi'nde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, ekipler tarafından otomobilden çıkarılıp ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Erenkent Mahallesi'nde meydana geldi. E.A. yönetimindeki 35 BIE 660 plakalı Skoda marka otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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