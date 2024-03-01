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Van'ın Başkale ilçesinde hamile bir kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

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Başkale ilçesinde rahatsızlanan 22 yaşındaki 36 haftalık hamile kadın, ambulans helikopterle Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.

Van'ın Başkale ilçesinde hamile bir kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

İlçede rahatsızlanan hamile kadın yakınları tarafından Başkale Devlet Hastanesine getirildi. Burada doktorlar tarafından müdahale edilen 22 yaşındaki 36 haftalık hamile kadının ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edilmesine karar verildi. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep edilmesi üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hamile kadın, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dursun Odabaş Başkale Van Acil Durum 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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