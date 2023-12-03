Van'ın Bahçesaray ilçesinde trafik kazası: Yaralı için ambulans helikopter havalandı

Bahçesaray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi için ambulans helikopter sevk edildi. Yaralı, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Trafik kazasında yaralanan şahıs için ambulans helikopter havalandı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçende meydana gelen trafik kazasında yaralanan şahıs için ambulans helikopter havalandı.

Bahçesaray Devlet Hastanesine trafik kazası nedeniyle başvuran 28 yaşındaki Mustafa Cicim isimli hastanın yapılan müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi. Bunun üzerine hemen havalanan helikopter ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesinden alınan yaralı şahıs, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.