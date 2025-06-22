Van Gölü'nde Kaçak Avcılığa Geçit Yok: 1,5 Ton İci Kefali Ele Geçirildi

Van Gölü'nde Kaçak Avcılığa Geçit Yok: 1,5 Ton İci Kefali Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da jandarma ekipleri, inci kefalinin korunması amacıyla yaptıkları denetimlerde 1,5 ton kaçak inci kefali yakaladı. Van Valiliği, kaçak avcılıkla mücadelede vatandaşların desteğine önem veriyor.

Van'da jandarma ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi boyunca tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunmasına yönelik yapılan denetimler kapsamında bir hafta içinde kaçak avlanmış 1,5 ton inci kefali ele geçirdi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca karadan yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları, göl ve derelerde su araçları, ayrıca termal kameralar ile 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak her türlü arazi ve iklim şartlarında koruma ve önleme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda 15 - 21 Haziran 2025 tarihleri arasında bir haftalık süreçte 1 olaya müdahale edilmiş ve bin 500 kilogram canlı inci kefali, 50 metre ağ ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs yoktur. Kaçak avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan da, inci kefalinin üreme döneminde hassasiyet göstermeleri, kaçak avcılığı ihbar etmeleri ve doğayı koruma sorumluluğunu paylaşmaları büyük önem taşımaktadır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Talimat bakanlıktan! Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor

Dev market zincirinde satılan ürün toplatılıyor
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.