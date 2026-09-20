Van Erciş'te atık araç lastikleri yangını çevreye sıçramadan söndürüldü

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Van'ın Erciş ilçesinde atık lastik yığınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Salihiye Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Atık araç lastiklerinin bulunduğu alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını çevredeki alanlara sıçramadan söndürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı