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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korkutan duman

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korkutan duman
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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kardiyoloji bölümünde çıkan yoğun duman büyük korkuya neden oldu.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde çıkan yoğun duman büyük korkuya neden oldu.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde klimadan kaynaklandığı belirtilen duman kısa süreli paniğe neden oldu. Dumanın fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, bazı sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları da dışarı çıkarıldı.

Serviste duman tahliyesi yapılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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