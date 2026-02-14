Haberler

Van'da otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Güncelleme:
Van'ın Edremit ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde otomobil dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kurbaş Mahallesi Kurubaş İlk-Ortaoku civarında meydana geldi. müftülüğü civarında meydana geldi. İ.S. yönetimşmdeki 65 ND 036 plakalı Opel marka otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Tekstilkent İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar vatandaşların da yardımı ile otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılata yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
