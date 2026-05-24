Hayvan otlatan şahsa yıldırım isabet etti

Van'ın Gürpınar ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Parmakkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle mahallenin kırsalında hayvan otlatan S.G.'nin üzerine yıldırım düştü. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.G., ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN

