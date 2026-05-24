Van'da yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edildi

Van'da farklı tarihlerde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerince yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Burada misafir edilen düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerinin sıkı güvenlik önlemleri altında Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi. İşlemleri tamamlanan göçmenler, Afganistan'a ait uçaklarla ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı edildi. Yetkililer, sınır dışı sürecinin yasal prosedürler çerçevesinde ve insan haklarına saygı temelinde yürütüldüğünü belirterek, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı