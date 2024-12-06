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Van'da Uçakta Uyuşturucu Taşıyan 2 Kişi Yakalandı

Van'da Uçakta Uyuşturucu Taşıyan 2 Kişi Yakalandı
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Van Ferit Melen Havalimanı'nda, valize yerleştirilen gizli bölmeye uyuşturucu madde yerleştiren 2 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 4 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'da valize yapılan gizli bölmeye yerleştirdikleri uyuşturucu maddeyle uçağa binmek isteyen 2 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ilimiz Ferit Melen Havalimanında tespiti yapılan 2 şahsın

üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada 4 kilo 380 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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