Erciş'te 3 ayrı yangın
Güncelleme:
Van'ın Erciş ilçesinde çıkan üç ayrı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangınların çıkış sebebi güvenlik güçleri tarafından araştırılıyor.

Van'ın Erciş ilçesinde çıkan 3 ayrı yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilk yangın, saat 16.45 sıralarında ilçeye bağlı Sahil Kent Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası yangını söndürürken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

İkinci yangın, saat 20.15 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'ndeki odunluk, kiler ve ahırın yer aldığı alanda meydana geldi. İtfaiye ekipleri bölgeye giderek yangına müdahale etti. Can kaybı yaşanmazdan büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Son yangın ise 21.45 sıralarında ilçeye bağlı Bucakönü Mahallesi'nde tandır evinde meydana geldi. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri, çevredeki evlere sıçramadan yangını söndürdü.

Güvenlik güçleri yangınların çıkış sebebini araştırıyor. - VAN

