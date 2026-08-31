Haberler

Erciş'te takla atan kamyonette 6 yaralı

Erciş'te takla atan kamyonette 6 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kocapınar Mahallesi civarında meydana geldi. 06 AN 5005 plakalı hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

Alabora olan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversiteyi bırakıp çocukluk tutkusuna sarıldı! Şimdi milyonlar kazanıyor

Üniversiteyi bırakıp çocukluk tutkusuna sarıldı! Şimdi milyonlar kazanıyor
Ivanka Trump'ın Kosta Rika tatili! Sörf tahtasında hünerlerini sergiledi

Babası dünyayı parmağında oynatırken, kızı bakın nerede ortaya çıktı
Gece yarısı RAMS Park'ın üzerinde dikkat çeken görüntü

Nedeni belli değil! Geceye damga vuran görüntü
Bursa’daki düğün yemeğinde 367 kişi hastanelik oldu

Yemeği yiyen hastaneye koştu
34,7 milyon araç sahibi için yarın her şey değişiyor! Tek numara yeterli

Milyonlarca araç sahibi dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Fatih Tekke'nin keyfi yerinde: Naber delioğlan?

Fatih hocanın keyfi yerinde: Naber delioğlan?
Hırsızlık için girdikleri binada 3 aylık ceset buldular

Hırsızlık için girdiği binada hayatının şokunu yaşadı