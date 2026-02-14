Haberler

Çatak'ta tandır evi çöktü: Babaanne ile torunu yaralandı

Güncelleme:
Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu tandır evinin çökmesiyle 54 yaşındaki Haliya Batur ve 6 yaşındaki torunu Bahtiyar Batur yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde toprak kayması sonucu tandır evinin çökmesiyle babaanne ile torunu göçük altında kalarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşanan toprak kayması sonucu tandır evinde ekmek pişiren 54 yaşındaki Haliya Batur ile 6 yaşındaki torunu Bahtiyar Batur, yapının çökmesiyle enkaz altında kaldı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çatak İtfaiye Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan yaralılar, ambulansla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ileri tetkik ve tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - VAN

