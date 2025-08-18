Van'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda tarihi eser niteliği taşıyan sikke, obje ve dedektör ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca 11-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda tarihi eser kaçakçılığına ilişkin iki ayrı olayda 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 4 adet gümüş sikke, 1 adet bronz sikke, 2 adet yüzük, 8 adet obje, 3 adet dedektör, 1 adet kürek ve 1 adet keser ele geçirildi. - VAN