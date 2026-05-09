Van'da sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki çocuk parçalamaktan son anda kurtuldu

Van'ın Muradiye ilçesinde okul çıkışı 11 yaşındaki bir çocuğun 5 başıboş sokak köpeği tarafından saldırıya uğraması sonucu ağır yaralandığı, okul servisi şoförünün müdahalesiyle kurtarıldığı olayın detayları ve ailelerin başıboş köpek sorununa dikkat çekmesi.

Van'ın Muradiye ilçesinde okul çıkışı 5 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuk, çevredeki bir servis şoförünün müdahalesiyle ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 16.30 sıralarında Muradiye ilçesi Gönderme Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra evine gitmek üzere yola koyulan 11 yaşındaki Y.A. isimli çocuğa bir anda çevresini saran 5 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin arasında kalarak dehşeti yaşayan küçük çocuk, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı ısırık darbeleriyle ağır yaralandı. Saldırı esnasında tesadüfen bölgeden geçmekte olan bir okul servisi şoförü, durumu fark ederek hemen müdahale etti. Şoförün çabalarıyla köpeklerin elinden kurtarılan çocuk olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda derin yaralar ve diş izleri bulunan çocuğun sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi. Hastanede çocuklarının iyileşmesini bekleyen aile ve yakınları ise bölgedeki başıboş köpek sorununa dikkat çekerek yetkililerden taleplerini dile getirdi. Daha önce benzer bir olayda hayatını kaybeden Hamza'yı hatırlatan aile fertleri, "Kendi çocuklarımızın da ölmesi mi gerekiyor? Bu soruna artık kalıcı bir çözüm bulunmalı" diyerek tepkilerini dile getirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
